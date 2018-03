The Jakmania Sudah Membubarkan Diri dari Istana Negara

Metrotvnews.com, Jakarta: Suporter Persija, The Jakmania yang melakukan aksi demo terkait kisruh sepak bola Indonesia di depan Istana Negara akhirnya membubarkan diri. The Jakmania membubarkan diri tepat pukul 13.15 WIB.



Demo yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu sempat membuat sekitar Monumen Nasional (Monas), Istana Negara, dan Medan Merdeka Barat macet. Pasalnya, sekitar seribu lebih The Jakmania turun ke jalan.

Namun, kini aksi itu sudah berakhir. Ribuan The Jakmania yang memadati jalan Medan Merdeka Barat perlahan mulai bergerak membubarkan diri pada pukul 13.15 WIB.



Pada aksi yang bertemakan “Selamatkan Sepak Bola Indonesia” ini, The Jakmania berencana menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu aspirasi tersebut, The Jakmania bakal meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan problem di persepakbolaan Indonesia.



Kisruh antara Kemenpora dan PSSI memang sudah menimbulkan efek besar terhadap sepak bola di tanah air. Gara-gara kejadian tersebut, kompetisi Liga Indonesia (QNB League) 2015 akhirnya diberhentikan dengan alasan terjadi force majeure.





(HIL)