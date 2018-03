Paul McCartney Temukan Kemiripan Kanye West & John Lennon

Metrotvnews.com, London: Mantan penggawa the Beatles, Paul McCartney, belum lama ini membuat lagu bersama Kanye West.



Saat disinggung tentang pengalaman kolaborasi dengan penyanyi rap fenomenal itu, McCartney mengungkapkan, ada kemiripan saat dirinya menggarap lagu dengan almarhum John Lennon.

"Saat menulis (lagu) bareng John, dia duduk dengan gitar. Saya juga duduk. Seperti (main) ping-pong saja sampai akhirnya jadi sebuah lagu. Ini (bersama Kanye) juga seperti itu," kata McCartney seperti diberitakan The Sun.



McCartney menjelaskan bahwa ada anekdot menarik antara Only One dan lagu the Beatles Let It Be.



"Kami (McCartney dan Kanye) duduk dan mengobrol banyak supaya tidak canggung. Salah satu topik pembicaraan adalah saya cerita ke dia apa yang terjadi waktu menulis Let It Be. Ibu saya mendatangi saya melalui mimpi, beliau sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Beliau mengatakan, 'Jangan khawatir semua akan baik-baik saja, let it be.' Saya kemudian terbangun dan menulis lagu. Saya mengatakan hal ini kepada Kanye dan dia bilang, 'Saya akan menulis lagu dengan ibu saya.' Lalu aku duduk (memainkan) piano," jelas McCartney.



Kolaborasi Kanye dan McCartney menghasilkan tiga lagu, yaitu All Day, Only One, dan Four Five Seconds.





(ROS)