Yuk, Liburan Sekolah Bersama Hello Kitty di Dufan

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang dan pengelola kawasan Ancol memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan mengedepankan nilai edukasi dalam setiap fasilitas rekreasinya, termasuk Dunia Fantasi (Dufan).



Selama 30 tahun, Dufan telah memberikan hiburan yang bersifat edutainment di setiap wahananya. Salah satunya adalah wahana baru Dufan, Hello Kitty Adventure.

Di wahana Hello Kitty Adventure, selain berekreasi dengan menikmati wahana, pengunjung bisa menambah pengetahuan dengan mengenal berbagai kebudayaan bangsa, karena di dalam wahana ini pengunjung diajak Hello Kitty berkeliling dunia dengan mengendarai mesin waktu berbentuk kapsul apel ajaib dalam perjalanan keliling dunia yang dimulai dari Jakarta, dilanjutkan menuju Bali, Jepang, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Kutub Utara dan Yunani.



Selama bulan Mei 2015, di kawasan indoor Dufan digelar acara meet & greet bersama karakter-karakter Hello Kitty and friends. Jadwal acara meet and greet direncanakan pada tanggal 1, 2, 3, 9, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 30 dan 31 Mei 2015, setiap pukul 13.00 WIB , 14.30 WIB, dan 16.00 WIB. Dalam acara ini pengunjung bisa bertemu langsung, berkenalan dan berfoto bersama dengan Hello Kitty, Bad Badtz Maru, dan My Melody.



Sementara itu, untuk menyambut libur sekolah dan Lebaran, pada bulan Juni hingga Agustus Dufan akan menghadirkan hiburan tambahan hasil kerja sama dengan Sanrio yang bernama "Le Cirque De Sanrio" yang dihadirkan dalam bentuk karnaval di kawasan indoor Dufan.



Dalam acara ini, pengunjung memiliki kesempatan untuk menonton pertunjukan sekaligus juga berfoto bersama Hello Kity. Selain itu, pengunjung juga dapat mencoba permainan baru di area mini games.



Dufan juga telah berbagai keceriaan bersama anak-anak dari siswa Sekolah Rakyat Ancol (SRA) dan komunitas Teens Go Green (TGG) untuk bersama-sama berekreasi dan bertemu langsung dengan karakter Hello Kitty and friends. SRA merupakan salah satu program corporate social responsibility PT Pembangunan Jaya Ancol terhadap dunia pendidikan Indonesia.





