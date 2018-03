Gaun Rihanna di Met Gala 2015 Dijadikan Meme

Metrotvnews.com, Los Angeles: Rihanna kembali menjadi korban meme di dunia maya. Busana yang dikenakannya di ajang Met Gala 2015 menjadi olok-olok netizen.



Rihanna menghadiri Met Gala 2015 di Metropolitan Museum of Art. Pada acara bertema China: Through The Looking Glass, Rihanna mengenakan dress ala mantel berwarna kuning.

Gaun yang dikenakan penyanyi asal Barbados itu memiliki aksen ekor yang mengembang lebar dengan aksen bulu di bagian tepi.



Sebenarnya, pelantun Umbrella itu tampak memesona dengan gaunnya. Namun, netizen yang kreatif langsung menyulap gaun karya desainer Guo Pei itu menjadi seperti pizza. Lengkap dengan topping potongan daging, tomat, dan paprika.



Tak hanya itu, ada juga meme Rihanna seperti omelet di atas wajan anti lengket.

huevos a la rihanna me estoy riendo hace media hora pic.twitter.com/sgPD4t4vi3 — majito (@zaynsed) May 5, 2015

Rihanna looks like a yellow condom. pic.twitter.com/gJ06Tq6N0z — ***Jaz (@jazzonce_) May 5, 2015

Anyone else think Sarah Jessica Parker looked like Heat Miser at the Met Gala? Just me? Aight. pic.twitter.com/PI8Joa5jNN — abby (@MissAbbyMcLain) May 4, 2015

Bagian ekor gaun kuning Rihanna yang berbentuk bulat juga menginspirasi netizen membuat meme kondom kuning.Sebelumnya, gaun Rihanna pada Grammy Awards 2015 dijadikan meme bintang laut Patrick, tokoh di film kartun Spongebob Squarepants. Kini, gaun kuning mantan kekasih Chris Brown itu disulap menjadi Spongebob.Ada juga netizen yang menjadikan gaun Rihanna seolah-olah api dengan sesosok setan di atasnya.Tak cuma Rihanna yang menjadi korban meme. Aktris Sarah Jessica Parker pun sama. Bintang Sex And The City itu mengenakan hiasan kepala mirip tata rambut Heat Miser, tayangan televisi anak tahun 1974.Sarah disebut mirip tokoh Dragon Ball Z, Super Saiyan.Netizen menyamakan hiasan kepala Sarah dengan iblis dari neraka.Masih belum cukup, tata rambut Sarah disamakan dengan emoji.(ROS)