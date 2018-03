Clippers Sengat Rockets, Bulls Pecundangi Cavaliers

Metrotvnews.com, Houston: Partai pertama semifinal NBA wilayah barat yang mempertemukan Houston Rockets vs Los Angeles Clippers, Selasa 5 Mei pagi WIB menghasilkan kejutan. Rockets yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Clippers dengan skor 101-117.



Rockets yang pada musim ini diunggulkan sebagai juara NBA sebenarnya mampu tampil apik di dua kuarter awal. Trio James Harden, Dwight Howard, dan Trevor Ariza sukses menghadirkan malapetaka bagi Clippers. Kuarter kedua berakhir untuk keunggulan Rockets 50-46.

Namun, pada dua kuarter selanjutnya Clippers seakan punya kekuatan tambahan dan mengamuk. Dikomandoi Blake Griffin, anak-anak Los Angeles berhasil tampil apik dan berhasil menambah 37 poin untuk unggul 83-77.



Tidak berhenti sampai kuarter ketiga saja, anak asuh Doc Rivers ini mampu menyengat Rockets di kuarter keempat. Mereka tampil enjoy dan memastikan kemenangan dengan skor 117-110.



Bintang pada pertandingan ini adalah Center Clippers, Blake Griffin. Pebasket berusia 26 tahun itu sukses mencetak 26 poin dan itu menjadi yang tertinggi di pertandingan ini.



Dengan hasil ini, maka untuk sementara Clippers unggul 1-0 atas Rockets dalam pertandingan yang memakai sistem best of seven ini.



Sementara itu, di semifinal NBA lainnya di wilayah timur yang mempertemukan Cleveland Cavaliers vs Chichago Bulls berakhir untuk kemenangan Bulls 99-92. Derrick Rose dan kolega berhasil mengalahkan Cavaliers yang diperkuat LeBron James di kandang mereka sendiri.



Hasil ini juga mengantarkan Bulls untuk sementara unggul 1-0 atas Cavaliers. Pertandingan selanjutnya bagi kedua tim akan berlangsung pada Kamis 7 Mei dan masih di kandang Cavaliers.





(RIZ)