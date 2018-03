Wah! Pulau-Pulau Ini Dihuni Penduduk yang Gemuk

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepulauan di Samudera Pasifik memiliki keindahan alam tersendiri. Namun, siapa sangka, beberapa pulau di Samudera Pasifik ini dihuni oleh penduduk yang mengalami obesitas atau kegemukan.



Profesor Global Health at the Institute for Health Metrics and Evaluation, Emmanuela Gakidou mengatakan, faktor kegemukan dari penduduk di pualu-pulau sekitar Samudera Pasifik sudah cenderung ke arah obesitas.

"Sepertiga dari dunia kini mengalami kegemukan atau obesitas. Pulau di Samudera Pasifik memiliki negara dengan tingkat obesitas yang sangat tinggi," kata Emmanuela seperti dilansir dari CNN, Selasa (5/5/2015).



World Health Organization (WHO) juga merilis hasil yang menyerupai penelitian Emmanuela. Menurut Temo Waqanivalu, program officer WHO, lebih dari 95 persen populasi dewasa mengalami kegemukan.



Ada 10 negara yang memiliki penduduk obsesitas di dunia berdasarkan penelitian WHO pada 2014 lalu yakni Cook Island, Palau, Nauru, Samoa, Tonga, Niue, Marshall Island, Qatar, Kiribati dan Tuvalu.



Cook Island dan Palau memiliki keindahan alam yang mempesona. Namun, tingkat diabetes di pulau-pulau tersebut semakin parah bahkan menyerang anak-anak.



Apa penyebab penghuni di sana gemuk-gemuk? Rupanya, pulau kecil membuat aktivitas penduduknya juga sedikit. Mereka cenderung malas bergerak atau berkegiatan apalagi cuaca tropis di pulau tersebut membuat penduduknya semakin malas keluar rumah.



Selain malas bergerak, penduduk di sana lebih suka makan makanan cepat saji yang awalnya didirikan di sana untuk para turis asing.



"Makanan itu (cepat saji) lebih murah. Lebih murah membeli sebuah botol cola dibanding membeli sebotol air putih," kata Waqanivalu.



Namun kini, WHO bersama pemerintah setempat tengah menggalakkan program diet untuk menghindari obesitas dengan cara-cara seperti menaikkan pajak minuman bersoda, dan promosikan kebaikan dari program diet untuk kesehatan.





