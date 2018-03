Menteri ESDM Sebut Wiratmaja Jadi Dirjen Migas

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM akan dijabat oleh I Gusti Nyoman Wiratmaja sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo.



"Pak Wiratmaja akan jadi Dirjen Migas," kata Sudirman saat memberi sambutan di acara 'Tatap Muka Menteri ESDM dengan KKKS', di Kantor SKK Migas, Komplek Wisma Mulia, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Melalui proses yang cukup panjang dan sulit, Sudirman mengungkapkan terpilihnya Wiratmaja karena kredibilitasnya dan Wiratmaja menurutnya adalah seorang yang lurus.



"It's not through an easy way. Saya lakukan dengan keyakinan," ujarnya.



Sekadar informasi, Wiratmaja merupakan salah satu dari tiga kandidat yang diajukan oleh Menteri ESDM kepada Tim Penilai Akhir untuk dipilih. Sementara dua kandidat lain yang diajukan yakni mantan Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina (persero) Muhammad Husen dan Direktur Utama PT Pertagas Niaga Jugi Prajogjo.





