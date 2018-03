Wanita Bintang Youtube Ini Mengaku Miliki 2 Vagina

Metrotvnews.com, Jakarta: Cassandra Bankson, seorang wanita yang dikenal sebagai bintang YouTube mengaku memiliki dua vagina. Tak hanya itu, dia juga mengaku memiliki dua rahim dan dua serviks (dinding rahim).



Wanita 22 tahun ini mengaku mengetahui dirinya memiliki dua vagina setelah ia mengalami sakit ginjal dan memeriksakan diri ke dokter.

"Ketika saya kembali untuk mengambil hasil tes, dokter mengatakan bahwa saya punya satu ginjal. Namun, dengan sembrono dokter mengatakan bahwa saya mempunyai dua vagina," tutur Cassandra dalam segmen baru yang dibintanginya di Bancroft TV.



Memiliki kelamin ganda disebut juga sebagai didelphys rahim. Kondisi ini terjadi ketika sistem uterus berkembang di dalam rahim.



Bagaimana itu bisa terjadi? Sistem reproduksi wanita cukup simetris dengan dua indung telur dan dua saluran tuba. Rahim sebenarnya merupakan perpaduan dari kedua sisi sistem sehingga tercipta satu rahim. Namun selama masa perkembangan, kesalahan bisa terjadi sehingga tercipta dua vagina, dua rahim dan dua serviks.



Melissa Goist, MD, seorang dokter sekaligus asisten profesor klinis di The Ohio State University Wexner Medical Center mengatakan bahwa, Cassandra bukanlah satu-satunya wanita yang memiliki sistem ganda. Ia mengatakan bahwa ada sekitar enam pasien yang memiliki semacam sistem ganda.



Anehnya, wanita cantik ini tidak menyadari bahwa ia memiliki dua vagina, dua rahim dan dua dinding rahim. Rupanya, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dicari tahu sendiri. Bahkan jika tidak teliti, dokter kandungan juga bisa saja tidak menyadarinya, kata Jason James, MD, ketua department of obstetrics and gynecology at the Baptist Hospital of Miami.



Goist menjelaskan bahwa wanita yang memiliki sistem ganda biasanya akan mengalami masa yang normal karena indung telur mereka berada pada siklus yang sama. Namun, mereka mungkin akan melihat bahwa tampon tampaknya tidak tidak bekerja dengan baik karena mereka hanya menggunakan satu vaginanya.



James mengatakan bahwa, didelphys rahim umumnya tidak disadari pasien, tetapi beberapa wanita mungkin mengalami nyeri ketika berhubungan seks. Meski ini bukanlah masalah, ada kemungkinan bahwa wanita akan kesulitan membawa janin mereka, tapi itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan karena mereka tetap bisa memiliki kehamilan yang sehat. (Ningtriasih/Womenshealthmag)





