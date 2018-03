Dukung UKM, Blibli.com Buka Galeri Indonesia WOW

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam upaya mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM), Blibli.com membuka sub-kategori baru di situs belanjanya, yaitu Galeri Indonesia WOW bekerja sama dengan MarkPlus Inc dan Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO).



"Galeri Indonesia WOW ini diharapkan menjadi peluang bagi para UKM untuk memasarkan produk unggulannya. Kami akan membantu mempromosikan dan mendistribusikan produk dengan berbagai keuntungan," ujar CEO Blibli.com, Kusumo Martanto di Mal Kota Kasablanka, Rabu (6/5/2015).

Kusumo menambahkan, keuntungan yang bisa didapat konsumen antara lain berupa bebas pengiriman barang (free shipping) ke seluruh Indonesia, dan bisa dibeli dengan cicilan 0 persen bekerja sama dengan 13 mitra perbankan.



Jumlah UKM di Indonesia sendiri mencapai 56,2 juta unit, tapi Badan Pusat Statistik (BPS-2012) mencatat baru sekitar 75 ribu yang memanfaatkan internet. Padahal internet bisa memperluas jangkauan calon pembeli potensial.



Oleh karena itu, Blibli.com berharap kemitraan strategis bersama SMESCO sebagai lembaga pembinaan UKM di Indonesia akan menjadi sebuah ekosistem e-commerce yang mendukung para usahawan muda sektor UKM.



"Hadirnya Galeri Indonesia WOW di Blibli.com diharapkan bisa memotivasi para pemain UKM untuk serius menggarap bisnisnya menjadi UKM goes e-commerce," pungkasnya.





