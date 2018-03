Rangkaian Student Goes to Bengkel, Kembali Digulirkan Auto2000

Metrotvnews.com, Jakarta: Auto2000 selaku dealer utama mobil Toyota kembali menggelar program Student Goes to Bengkel. Seperti program tahun sebelumnya, kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh jaringan Auto2000 yang memiliki bengkel dan mengundang ribuan murid Sekolah Dasar (SD).



Program CSR ini menyasar anak SD untuk diedukasi mengenai lingkungan hidup. Auto2000 ingin memberikan pendidikan mengenai pelestarian lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Sehingga ketika dewasa diharapkan mampu untuk menjaga dan melestrikan hidup.

"Ini salah satu program peduli pendidikan yang rutin kami adakan sejak tahun 2012. Di sini kami mengundang murid-murid SD belajar pelestarian hidup yakni pengolahan limbah di seluruh bengkel Auto2000," ujar Suparno Djasmin selaku CEO Auto2000 hari Rabu, 6 Mei, saat membuka program Student Goes To Bengkel di Auto2000 Yos Sudarso.



Pada program kali ini akan lebih memperkenalkan mengenai pengelolaan limbah. Menurut Suparno Djasmin selama ini proses kerja bengkel identik dengan proses yang menghasilkan limbah. Pria yang akrab disapa Abong tersebut ingin menunjukan mengenai proses Auto2000 dalam menangani limbah.



Program Student Goes To Bengkel sendiri menargetkan 2.430 murid SD untuk berpartisipasi dalam program ini. Sekitar 81 unit Auto2000 diseluruh Indonesia siap menyelenggarakan Student Goes To Bengkel 2015 yang akan berlangsung dari bulan Mei hingga Juni.





(UDA)