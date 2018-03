Berkas Kasus Novel Dilimpahkan ke Kejaksaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas kasus penganiayaan dengan tersangka penyidik KPK Novel Baswedan. Kejaksaan akan menilai lengkap atau tidak berkas itu.



"Sudah (dilimpahkan ke kejaksaan). Tergantung penilaian kejaksaan (diterima atau diperbaiki)," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Sementara Novel hari ini melaporkan Bareskrim ke Ombudsman terkait penangkapannya pekan lalu. Diduga ada pelanggaran dalam penangkapan dan penahanan Novel.



Waseso santai menanggapi laporan Novel ke Ombudsman. "Tidak apa-apa, itu boleh. Kalau dilaporkan, itu untuk koreksi, kami ingin kerja baik," tambahnya.



Jika memang nantinya diketahui Polri memiliki kekurangan, lanjut Waseso, akan jadi bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.



Novel juga menggugat Bareskrim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waseso yakin pengadilan akan membuktikan apakah penyidik Bareskrim menyalahi prosedur atau tidak saat menangkap dan menetapkan Novel sebagai tersangka.







Budi Waseso



Waseso menolak meminta maaf seperti diinginkan Novel dalam materi tuntutannya. "Nanti dijawab di praperadilan. Kami lakukan ini dengan aturan yang berlaku," tegasnya.



Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pencuri sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada 2004. Kasusnya sempat ditunda pada 2012 atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Namun, kasus ini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





