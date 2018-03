Evercoss Berencana Luncurkan Belasan Ponsel Baru Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat ini, diduga terdapat sekitar 100 juta pengguna smartphone di Indonesia. Pada akhir tahun, angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 120 juta. Dan Evercoss berharap 8 juta di antaranya adalah pengguna produk mereka



Evercoss berencana untuk menumbuhkan pengguna ponsel pintar sebesar 20 persen. Dan untuk merealisasikan rencana ini, mereka akan membuka kanal distribusi baru, baik yang berada di daerah Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

"Saat ini, kami telah mengadakan pertemuan dengan para dealer di berbagai daerah. Sejauh ini, mereka terlihat antusias untuk menjual smartphone buatan kami," kata Chief Marketing Officer Evercoss Ricky Tanudibrata.



Selain itu, Evercoss juga berencana untuk mengeluarkan 8 hingga 10 ponsel baru hingga akhir tahun ini. Sementara untuk ponsel 4G, Evercoss berencana untuk mengeluarkan 4-5 tipe.



"Smartphone 4G adalah salah satu tipe produk yang akan kami rilis," kata Ricky.



Pihak Evercoss menyebutkan bahwa pertumbuhan mereka pada kuartal 1 tahun ini "sangat menggembirakan" meski mereka tidak menyebutkan tepatnya berapa besar pertumbuhan pengguna atau keuntungan yang mereka dapatkan. Ricky merasa pertumbuhan ini adalah berkat One X.



Sementara untuk kuartal kedua, Ricky berkata bahwa Evercoss akan kembali mengandalkan One X dan beberapa ponsel lain. Selain itu, mereka juga akan meluncurkan satu ponsel 4-inci yang dilengkapi dengan Smart Gestures, yang memungkinkan Anda mengakses satu aplikasi melalui satu sentuhan.



"Kami berencana untuk merilis ponsel tersebut pada pertengahan bulan Mei. Dan kami harap ia akan meraih kesuksesan yang melebihi One X," kata Ricky. Saat ini, dia masih menolak untuk memberitahu tipe dari ponsel tersebut.





(ABE)