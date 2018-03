Permintaan Properti Menggeliat di Semester II-2015

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) memperkirakan, sektor properti akan mulai menggeliat di semester II-2015. Hal itu terjadi dikarenakan tren demand unit properti yang akan mengalami peningkatan.



"Sentimen positif properti sudah terlihat sejak akhir 2014. Demand sudah ada, jika dibanding akhir 2013 dan tengah di 2014," ucap Direktur Utama Duta Pertiwi Lie Jani Harjanto, ketika ditemui usai acara public expose perseroan, di Hotel JW Marriot, Rabu (6/5/2015).

Menurut dia, sektor properti mulai hijau di saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi pemimpin di Indonesia yang ketujuh, dan jadi figur yang bisa diterima masyarakat. Namun demikan, terdapat dua tantangan yang dihadapi terkait sektor properti ini.



Tantangan pertama yakni memang masih terkait kebijakan loan to value (LTV) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pada September 2013. Selain itu, adanya pembatasan pada bank dalam menyalurkan produk properti.



Tantangan kedua yakni terkait isu politik di pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan umum presiden (Pilpres). "Saat itu, konsumen masih wait and see dengan properti. Demand-nya sudah lebih baik dibanding dengan tahun lalu," tutup dia.





(ABD)