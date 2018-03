6 Desainer Korea yang Wajib Diketahui

Metrotvnews.com, Jakarta: Gaya dari New York, Paris, Milan dan London seringkali dijadikan acuan dalam fesyen. Tetapi, ada satu negara dari Asia yang siap menjadi ikon fesyen mendatang.



Fesyen dari negara Korea bisa menjadi tren berikutnya di dunia fesyen. Perancang merek Chanel, Karl Lagerfeld bahkan pernah menggabungkan bintang dari barat seperti Giselle Bundchen dan Kirsten Stewart dengan bintang dari Asia seperti G-Dragon dan CL.

Jika fesyen dari Seoul bisa menarik perhatian dunia fesyen internasional, begitupula dengan model Seoul Irene Kim yang sudah mulai menarik perhatian fotografer street style seperti Tommy Ton dan Adam Katz.



"Tren datang dan pergi begitu cepat di sini. Desainer Korea cepat beradaptasi dengan tren berikutnya. K-pop, K-beauty, dan K-fashion menjadi tiga hal yang penting dari Korea," kata Irene.



Irene merupakan seorang model asli Korea yang lahir di Seattle. Ia dikenal memiliki rambut berwarna-warni juga model beberapa perancang busana top Korea.



Berikut enam pilihan perancang busana Korea yang wajib diketahui pecinta fesyen.



Kye



Kathleen Kye merupakan lulusan Central Saint Martin, London, yang tengah terkenal di Korea saat ini. Rancangannya mengunggulkan pakaian kasual yang dipadukan dengan luaran bludru dan rajutan yang sarat dengan simbol-simbol slot mesin.



Rihanna, Kanye West dan Carine Roitfeld merupakan penggemar pakaian rancangan Kye ini.





(Kye/foto:fashionwindows.com)



Steve J dan Yoni P



Bintang K-pop merupakan modal Steve Jung dan Yoni Pai menciptakan beragam koleksinya. Rancangan keduanya menampilkan pakaian yang feminin dan mengikuti lengkuk tubuh pemakai. Selain itu, rancangannya juga kaya akan tekstur dan print.



Keduanya pernah berkolaborasi dengan Topshop. Rancangan terbaru mereka adalah denim dengan nama SJYP.



Lucky Chouette



Irene Kim menyebut label ini "Marc Jacobs atau Saint Laurent Korea". Label ini diluncurkan Jae Hyun pada 2009 lalu dengan rancangan siap pakai seperti dress denim, motif print yang "mencolok" mata.





(Lucky Chouette/foto:fashioninkorea.org)





Studi JKoo



Jinwoo Choi dan Yeongjoo Koo merupakan lulusan The Central Saint Martins, London. Lima tahun sudah merek ini terkenal di Seoul. Rancangan keduanya berbeda dari yang lain dengan menonjolkan setiap detil seperti pinggiran yang keluar dari jahitan pada jaket bikers.



Tahun ini, mereka merilis sweater dihiasi gambar zigzag berbulu dan gaun lipit-lipit di tempat yang tak terduga.



Heich es Heich



Label milik perancang Sanghyuk Han ini baru diluncurkan tahun lalu namun sudah bisa menyita perhatian fesyen Seoul. Label ini menawarkan potongan siluet androgini, bisa untuk pria dan juga perempuan.



Merek ini mengekplorasi area antara perempuan dan pria, dewasa dan anak-anak, teknologi dan seni, hitam dan putih, vintage dan masa depan, panas dan dingin.





(Heich es Heich & Studi JKoo)



Play No More



Ini merupakan merek untuk aksesoris yang sedang populer di Seoul. Potongannya yang dibuat aneh dan juga menonjolkan bentuk siluet. Salah satu contohnya motif kartun yang dikombinasikan dengan payet.









(LOV)