Bumi Serpong Damai Sebar Dividen Rp288,70 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) bakal menebarkan untung bagi hasil atau dividen tahun buku 2014 kepada pemegang saham sebesar Rp288,70 miliar, atau setara 7,56 persen dari total laba bersih sebesar Rp3,82 triliun di 2014.



"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan telah menyetujui dividen Rp288,70 miliar atau setara Rp15 per saham," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BSDE Hermawan Wijaya, ketika ditemui usai acara public expose perseroan di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Menurut dia, pembagian dividen akan dibagikan setelah tiga puluh hari pelaksanaan RUPS tahunan perseroan terlaksanakan dengan baik. Hal itu dikarenakan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Adapun sisa laba yang mencapai Rp3,52 triliun atau setara 92,4 persen dari total laba bersih di 2014, dia menegaskan, perseroan akan menahan laba dan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan, khususnya dalam pengembangan usaha dan entitas anak perseroan.



"Sisa laba akan kita tahan, akan kita gunakan sebagai pengembangan bisnis usaha dan untuk anak usaha perseroan," ungkap dia.



Seperti diberitakan sebelumnya, Bumi Serpong Damai meraih laba bersih sebesar Rp3,82 triliun di 2014, atau naik 41,95 persen dari posisi sebesar Rp2,69 triliun di 2013. Laba per saham pun naik menjadi Rp211,31 per saham di 2014, dari posisi sebesar Rp153,82 per saham di 2013.



Laba kotor perseroan menjadi Rp4,13 triliun di akhir 2014, atau turun 0,72 persen dari posisi sebesar Rp4,16 triliun di 2013. Laba usaha perseroan menjadi Rp2,63 triliun di tahun lalu, dari posisi sebesar Rp2,90 triliun di 2013. Laba sebelum pajak perseroan meningkat jadi Rp4,30 triliun di 2014, dari posisi sebesar Rp3,27 triliun di akhir 2013.



Pendapatan usaha perseroan menjadi Rp5,57 triliun di tahun lalu, atau turun tipis dari posisi pendapatan usaha sebesar Rp5,74 triliun di akhir 2013. Beban pokok perseroan mengalami penurunan menjadi Rp1,44 triliun di tahun lalu, dari posisi sebesar Rp1,57 triliun di akhir 2013. Beban usaha perseroan mengalami kenaikan menjadi Rp1,49 triliun di akhir 2014, dari posisi sebesar Rp1,25 triliun di 2013.



Sementara itu, posisi ekuitas perseroan menjadi sebesar Rp18,47 triliun di akhir 2014, dari posisi sebesar Rp13,41 triliun di 2013. Sedangkan posisi liabilitas perseroan menjadi Rp9,66 triliun di akhir 2014, dari posisi sebesar Rp9,15 triliun di 2013. Adapun posisi total aset perseroan sepanjang 2014 menjadi Rp28,13 trilun, atau naik 24,63 persen dari posisi sebesar Rp22,57 triliun di akhir 2013.





