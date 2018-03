Pemprov Jatim Minta Pemda segera Alokasikan Anggaran Pilkada

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta 19 daerah yang mengikuti Pilkada 9 Desember 2015 segera mengalokasikan anggaran kegiatan tersebut. Sebab pemerintah pusat tidak akan memberikan dana tambahan bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2015. Hal tersebut sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.



"Tidak ada alasan daerah tidak siap karena itu sudah perintah undang-undang,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (Adpum) Setdaprov Jatim, Suprianto, kepada wartawan di Surabaya, Rabu (6/5/2015).

Menurut dia, berdasarkan rapat kerja pilkada 2015 di Jakarta beberapa waktu lalu, bagi daerah yang akan melaksanakan pilkada diminta agar pemda, KPUD dan Bawaslu/Panwaslu serta unsure terkait, segera menyepakati besaran anggaran pilkada dan jaminan tersedianya anggaran. Untuk itu, kata dia, pemda agar segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD).



“Pendanaan kebutuhan pengamanan dapat dianggarkan dalam bentuk hibah maupun program dan kegiatan pada SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Namun tidak diperkenankan apabila telah tersedia anggarannya dalam APBN,” kata mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini.



Dijelaskannya, bagi daerah yang belum menetapkan APBD agar diusulkan dalam PAPBD sesuai besaran yang dibutuhkan. Sedangkan terkait penerimaan hibah dari pemda kepada Polri dalam rangka pengamanan agar berpedoman pada Permenkeu No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolahan Hibah, dan Permenkeu No 230/PMK.05/2011 tentang Sistim Akuntabilitas Hibah. “Sistem pencairan dana hibah daerah tersebut boleh bertahap tidak harus sekaligus,” katanya.



Terkait daerah mana saja yang belum menganggarkan dana pilkada, Suprianto mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Namun yang pasti, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo pada 4 Mei lalu sudah membuat surat edaran (SE) kepada 19 daerah agar segera menganggarkan dana pilkada.



“Belum seluruh 19 kabupaten/kota menyampaikan laporan. Namun Pak Gubernur sebelum Rakor 4 Mei kemaren sudah membuat SE kepada 19 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada agar menganggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak melalui SE tanggal 10 April 2015 No: 131/7481/011/2915,” jelasnya.



Sebanyak 19 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada yaitu, Kota Blitar (akhir masa jabatan 3-8-2015), Kota Surabaya (28-9-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015). Kemudian, Kabupaten Ngawi (27-7-2015), Kabupaten Lamongan (19-8-2015), Kabupaten Jember (11-8-2015), Kabupaten Ponorogo (12-8-2015), Kabupaten Kediri (19-8-2015), Kabupeten Situbondo (6-9-2015), Kabupaten Gresik (27-9-2015), Kabupaten Trenggalek (4-10-2015).



Berikutnya, Kabupaten Mojokerto (18-10-2015), Kabupaten Sumenep (19-10-2015), Kabupaten Banyuwangi (21-10-2015), Kabupaten Malang (26-10-2015), Kabupaten Sidoarjo (1-11-2015), Kabupaten Blitar (31-1-2016), Kabupaten Pacitan (21-2-2016), serta Kabupaten Tuban (20-6-2016).





