Mercedes-Benz C 250 Exclusive, Kemewahan Eropa Dirakit Lokal

Metrotvnews.com, Jakarta: Baru-baru ini Mercedes-Benz Indonesia (MBI) merilis varian terbaru dari C-Class, yaitu C 250 Exclusive. Kehadirannya menambah deretan mobil yang diproduksi Mercedes-Benz di Wanaherang Bogor.



Claus Weidner, President and CEO MBI, menuturkan bahwa C-Class merupakan salah satu primadona dari brand otomotif asal Jerman tersebut. Pembaruan yang diusung, diharapkan dapat mengukuhkan eksistensi Mercedes-Benz di Indonesia.

"Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, C -Class cukup sukses dan berkontribusi besar bagi brand Mercedes-Benz di Indonesia. Tipe ini dirakit secara lokal hadir dengan desain lebih segar dan sporty. Mengusung mesin terbaru yang dengan tenaga lebih besar, namun irit bahan bakar dan tingkat emisi CO2 lebih rendah," jelas Weidner di Jakarta.



C 250 Exclusive hadir dengan kesan dinamis, mewah, dan sporty khas C-Class. Bagian depan langsung dihadapkan dengan grill model klasik Mercedes-Benz. Sisi kemewahan pun kian diperkental dengan kawalan pelek berpalang banyak 17 inci dan tilt sunroof.



Karakter mewah yang ingin dikesankan hadir dari desain panel konsol tengah dan dekorasi interior. Dengan dominasi elemen kayu, membuatnya sangat elegan. Hal yang istimewa adalah pemasangan 13 speaker dan pengeras suara DSP-9 saluran. Sehingga sound system yang dihasilkan lebih dari sekadar pemanja telinga.



Membahas performa, mekanis penggerak C 250 Exclusive, menggunakan bahan bakar bensin 1991 cc dengan 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan cukup menendang, dengan 211 daya kuda pada kitiran 5.500 rpm. Mesin ini diklaim sanggup membawa C 250 Exclusive melaju 100 kilometer per jam (kpj) dalam 6,8 detik, sebelum menyentuh kecepatan maksimal 244 kpj.



Mobil yang sepenuhnya dirakit di Wanaherang Bogor ini, dibanderol dengan harga Rp769 juta (off the road). Kabarnya sudah siap dipasarkan pada pertengahan bulan Mei ini.





(UDA)