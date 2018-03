On This Day: Akhir Perjalanan Panjang Arsenal di Stadion Highbury

Metrotvnews.com, London: Sembilan tahun lalu, tepat pada 7 Mei 2006, sebuah laga emosional terjadi di Stadion Highbury melibatkan Arsenal vs Wigan Athletic. Bukan hanya karena laga tersebut menutup musim 2005--2006. Lebih dari itu. Laga itu penuh haru karena menjadi ajang perpisahan para pemain Arsenal serta fan kepada Stadion Highbury.



Ya, Stadion Highbury yang berdiri sejak 1913 resmi ditutup selamanya setelah laga tersebut. Selanjutnya, Highbury berubah menjadi komplek properti yang terdiri dari apartemen dan sebuah taman kota. Arsenal pun hijrah ke Stadion Emirates yang terletak di kawasan Ashburton Grove untuk musim 2007--2008.

Suasana haru langsung pecah tatkala wasit meniupkan peluit panjang tanda laga berakhir. Fan The Gunners nampak langsung berdiri, memberikan tepuk tangan, dan menyanyikan chant seusai pertandingan. Para legenda The Gunners, seperti Tony Adams, Ian Wright, dan David Seaman juga turut hadir guna larut dalam keharuan momen tersebut.



Seremoni penutupan Highbury diakhiri dengan pidato singkat pelatih Arsenal, Arsene Wenger serta hamburan kembang api raksasa yang menghiasi langit Highbury.





Highbury memang kalah megah dibanding stadion-stadion kenamaan di Inggris maupun di Eropa seperti Old Trafford, Santiago Bernabeu, dan Camp Nou. Tapi Highbury tetap punya citra keagungan yang cukup sakral.



Highbury identik dengan stadion dengan lapangan yang kecil, yakni hanya 101 x 67 meter. Tapi kondisi ini yang akhirnya membuat kedekatan antara suporter dengan para pemain begitu erat. Wajar saja jika akhirnya Arsenal kerap diuntungkan ketika bermain kandang. Pada saat Arsenal mendapat dukungan yang hebat serta lantang dari pinggir lapangan, tim lawan justru begitu dekat menerima teror dari Gooners.



Arsenal sudah 2010 kali merasakan magi Stadion Highbury. Dari total laga itu, 1196 di antaranya berakhir dengan kemenangan. Sedangkan sisanya, 475 laga imbang dan 339 kekalahan. The Gunners total mampu mencetak 4038 gol dan kebobolan 1955 gol.





(HIL)