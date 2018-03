Film Baru Indiana Jones Segera Hadir

Metrotvnews.com, Los Angeles: Dicaploknya Lucasfilm oleh Disney tidak hanya berpengaruh pada film Star Wars. Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy, memastikan film mereka yang lain yakni Indiana Jones, juga akan digarap bersama Disney.



Soal apakah film baru Indiana Jones kembali akan melibatkan sosok Harrison Ford, Kennedy agaknya tidak yakin.

"Jika ini akan terjadi, saya tidak begitu yakin (Harrison terlibat)," kata Kennedy seperti dilansir Rolling Stone.



"Kami belum membuat naskah, tetapi kami sudah membicarakan hal ini (menggarap Indiana Jones baru)," lanjut Kennedy.



Film tentang pemburu harta karun ini memang sudah lama tidak dirilis kelanjutannya. Film Indiana Jones terakhir tahun 2008, yaitu Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.





(ROS)