6 Bulan Lagi, Perkembangan Pinjaman Ditaksir Melemah

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa porsi tabungan terhadap pendapatan atau savings to income ratio pada April 2015 tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya, yaitu tetap sebesar 19,9 persen.



Mengutip laman Bank Indonesia, Kamis (7/5/2015), perubahan terjadi pada porsi pendapatan responden yang digunakan untuk konsumsi (average propensity to consume ratio), yang tercatat turun sebanyak 1,0 persen menjadi 65,6 persen. Sementara itu, porsi pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan (debt to income ratio) meningkat sebanyak 1,0 persen dari bulan sebelumnya menjadi 14,5 persen.

Menurut tingkat pengeluaran, penurunan average propensity to consume ratio terbesar terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran lebih dari Rp5 juta per bulan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan debt to income ratio tertinggi juga terjadi pada responden dengan tingkat pengeluaran lebih dari Rp5 juta per bulan.



Sementara itu, untuk kondisi pada enam bulan mendatang, responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan tidak akan setinggi bulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari indeks perkiraan jumlah tabungan enam bulan mendatang atau pada Oktober 2015 sebesar 127,5, turun 9,4 poin dari bulan sebelumnya.



Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan pinjaman pada enam bulan mendatang juga diperkirakan menurun. Kondisi tersebut terindikasi dari indeks perkiraan posisi pinjaman enam bulan mendatang sebesar 154,6, turun 0,9 poin dari bulan sebelumnya





(ABD)