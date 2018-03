Noel Gallagher: Zayn Malik akan Menyesal Tinggalkan One Direction

Selasa, 02 May 2017 08:15

Meski di dunia nyata Zayn Malik telah hengkang dari boyband One Direction, namun dia dikabarkan akan kembali berhubungan dengan bo…

Mantan personel One Direction, Zayn Malik, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dia mengaku bahwa kalimat pernyataan pengunduran d…

Autobiografi mantan personel One Direction, Zayn Malik, akan dirilis pada 1 November 2016. Buku berjudul Zayn itu mengungkapkan si…

Bagaimana caranya agar tetap terlihat cantik, meski tanpa make up?

Penyanyi Teza Sumendra menelurkan satu singel baru bertajuk I Did It pada Jumat, 16 Maret 2018. Masih tentang cinta, lagu ini dibu…

charlie puth Jumat, 16 Mar 2018 14:34 Jumat, 16 Mar 2018 14:34

Charlie Puth kembali merilis singel baru bertajuk Done For Me. Lagu ini merupakan singel lanjutan dalam album Voicenotes yang siap…