2015, IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Stabil

Metrotvnews.com, Jakarta: Laporan Asia and Pacific Regional Economic Outlook yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) memaparkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dan Pasifik diperkirakan akan terus stabil pada angka 5,6 persen di 2015. Sementara pada 2016 berkurang sedikit ke 5,5 persen.



"Di balik stabilitas ini, kita melihat perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah tersebut," tukas Deputy Director of the Asia and Pacific Department IMF, Kalpana Kochhar, saat seminar IMF Regional Economic Outlook for Asia, di Menara Safruddin Prawiranegara, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Dia menambahkan, perbedaan tersebut di antaranya perkiraan untuk beberapa negara eksportir sumber daya alam seperti Mongolia dan Malaysia yang direvisi turun. Serta perlambatan perumahan yang terus terjadi di Tiongkok dan Selandia Baru.



"Sebaliknya, pertumbuhan diharapkan terjadi di Jepang, India, dan sebagian besar negara-negara ASEAN," lanjut dia.



Pertumbuhan di ASEAN diharapkan dapat pulih menjadi 5,1 persen pada 2015 dan 5,3 persen di 2016. Sementara pertumbuhan Malaysia yang lebih lambat dari tempat lain, terutama di Thailand, Filipina, Myanmar, dan pada tingkat yang lebih rendah dari Indonesia.





