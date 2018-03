Menteri BUMN: Right Issue Waskita Karya-ADHI Juni 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan penerbitan saham baru (right issue) PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan terealisasi pada Juni 2015.



"WSKT dan ADHI Juni, sedangkan right issue PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijadwalkan September 2015," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Menurutnya, right issue tiga BUMN tersebut diupayakan tidak dilakukan bersamaan agar mendapatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan. "Waktu penerbitan obligasi disesuaikan dengan kondisi pasar agar dapat diserap pasar," ujarnya.



Right issue Waskita Karya dan ADHI menggunakan laporan keuangan periode Desember 2014, sedangkan Antam menggunakan tahun buku April 2015. Adapun penjamin emisi right issue Antam adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara pemimpin konsorsium emisi ditangani Danareksa Sekuritas.



Sebelumnya Komisi VI DPR telah menyetujui right issue ketiga BUMN tersebut dengan total nilai Rp5,035 triliun. Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafizs Tohir mengatakan persetujuan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) lewat right issue itu bagian dari dukungan DPR untuk mendorong BUMN dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang ditangani perusahaan itu.



Adhi Karya yang sahamnya dimiliki pemerintah sebesar 51 persen, disetujui mendapatkan PMN sebesar Rp1,4 triliun, dengan perkiraan dana yang diperoleh dari right issue sebesar Rp1,345 triliun. Waskita Karya dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 66,02 persen, mendapatkan PMN sebesar Rp3,5 triliun, dengan dana right issue sekitar Rp1,8 triliun.



Sedangkan Antam dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 65 persen akan mendapatkan PMN sebesar Rp3,5 triliun, dengan right issue sekitar Rp1,89 triliun.





