Tingkatkan Kualitas Guru, LPTK Minta Rp 2 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Perwakilan Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan menyambangi Istana Wakil Presiden. Mereka meminta alokasi anggaran Rp 2 triliun per tahun untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.



Indonesia membutuhkan 55 ribu hingga 60 ribu orang tenaga pengajar baru untuk menggantikan guru yang akan pensiun. Untuk meningkatkan kualitas guru baru itu, diperlukan pendidikan khusus.



Selain itu, LPTK akan mengeluarkan aturan calon guru yang menempuh pendidikan wajib di asrama. Di asrama calon guru disiapkan secara khusus. Menyiapkan guru tak hanya soal pendidikan secara formal, tetapi juga kepribadian dan moral.



"Kami telah simulasikan, anggaran yang diperlukan Rp 2 triliun per tahun. Untuk pendidikan guru demi sebuah bangsa, anggaran itu tidak besar," kata Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Sunaryo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).



Anggaran digunakan untuk pembangunan fasilitas penunjang, seperti asrama dan laboratorium untuk simulasi belajar mengajar bagi 60 ribu calon guru per tahun. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. "Kebijakan ini bagus dan tentu nanti kebijakan teknis ada ditingkat kementrian," ujar Sunaryo.



Sunaryo berharap rencana ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Apalagi, tak semua universitas negeri kependidikan memiliki fasilitas asrama. "Kami berharap secepat mungkin, tapi kami kira Menristekdikti sudah punya program dan pikiran ke arah sana," katanya.





