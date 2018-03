Anggun akan Tampil di Konser Michael Bolton

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam waktu dekat, Michael Bolton akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Dalam lawatannya tersebut, Michael Bolton bakal ditemani Anggun yang akan tampil sebagai bintang tamu.



Rencananya, dalam konser yang berlangsung selama dua jam itu, Anggun akan menyandang gelar sebagai Best Selling Artist di luar Asia.

"Kenapa diberikan gelar itu, karena Anggun merupakan satu-satunya artis Indonesia yang berhasil mencetak hits di luar Asia. Beberapa minggu lalu, Anggun berhasil menyabet World Best Selling Indonesian Artist di ajang prestisius World's Music Awards," demikian rilis dari promotor Establish Event seperti yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (8/5/2015).



Konser Michael Bolton sendiri akan digelar di The Kasablanka, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, 2 Juni mendatang. Michael Bolton rencananya akan membawakan 15 hingga 20 lagu dalam konser bertajuk "An Evening with Grammy Winner:Michael Bolton Live in Jakarta" itu. Di antaranya lagu "When A Man Loves A Woman", "Love Is A Wonderful Thing", dan "Missing You Now".





(LOV)