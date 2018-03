Penjualan Mobil Honda Meningkat di Catur Wulan Awal 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasar otomotif nasional di awal tahun ini memang tengah kurang bergairah, tapi PT Honda Prospect Motor (HPM) boleh jadi salah satu yang sumringah. Pasalnya penjualan empat bulan pertama tahun 2015 ini naik jika dibanding periode yang sama pada tahun lalu.



Pada periode Januari sampai April 2015, penjualan mobil Honda telah mencapai 55.071 unit di seluruh Indonesia. Bandingkan dengan penjualan di Januari – April 2014 yang tercatat sebanyak 49.103 unit. Artinya ada pertumbuhan sebanyak 5.968 unit.

Pada bulan April 2015 sendiri, Honda mencetak penjualan sebesar 10.583 unit. Penjualan terbesar Honda kembali datang dari produk-produk baru seperti Honda HR-V, Honda Mobilio dan Honda Brio.



Honda HR-V yang beberapa waktu lalu menerima penghargaan bergengsi sebagai “Car of The Year 2015” kembali menjadi produk terlaris Honda pada April lalu. Honda HR-V mencatat penjualan sebesar 2.979 unit selama bulan April, sehingga total penjualan telah mencapai 15.521 unit di sepanjang tahun 2015.



Honda Mobilio menjadi penyumbang penjualan terbesar kedua setelah meraih penjualan sebanyak 2.388 unit, meningkat 9,5% dibanding penjualan bulan sebelumnya. Di sepanjang tahun 2015 ini, penjualan Honda Mobilio tercatat sebanyak 13.274 unit.



Kontribusi terbesar berikutnya dari Honda Brio Satya yang terjual sebanyak 1.812 unit di bulan April 2015, dengan total penjualan sebesar 8.945 unit di sepanjang tahun 2015. Sementara New Honda Brio yang berada di kelas City Car terjual sebanyak 900 unit, dengan total penjualan sebesar 3.696 unit di sepanjang tahun 2015.



"Kami bersyukur bahwa Honda memiliki produk-produk segar yang diterima dengan baik oleh konsumen, terutama HR-V yang sejak awal terus menunjukkan tren penjualan positif. Kedepannya, kami akan terus menjaga tren ini dengan terus melakukan penyegaran terhadap produk-produk kami," ujar Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director HPM.





(UDA)