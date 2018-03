The Hateful Eight, Film Western Baru Garapan Quentin Tarantino

Metrotvnews.com, Hollywood: Sutradara kawakan, Quentin Tarantino, tengah menggarap film terbarunya, The Hateful Eight. Samuel L. Jackson, Kurt Russel, dan Jennifer Jason Leigh telah ditunjuk membintangi film berlatar pasca perang saudara ini (Civil War 1861- 1865).



Berbicara kepada Entertainment Weekly, Tarantino membandingkan lokasi utama pembuatan film ini dengan film debutnya, Reservoir Dogs.

"Menurutku, film ini lebih menunjukkan nuansa western 'Iceman Cometh'. Beberapa orang pria di satu ruangan yang saling curiga satu sama lain. Saat aku duduk menulis naskah, itu bukan suatu urutan gagasan yang muncul dengan serempak, tapi dengan cepat aku menyadari betapa bagusnya ini karena gagasanku muncul dengan seutuhnya," tutur Tarantino.



The Hateful Eight juga dibintangi Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern dan Channing Tatum. The Weinstein Company akan merilis film ini pada akhir tahun.



The Hateful Eight, berlatar enam atau delapan atau dua belas tahun setelah Perang Saudara. Sebuah kereta pos melintasi daratan Wyoming di musim dingin. Kereta yang berpenumpang, bounty hunter (pemburu hadiah) John Ruth (Russell) dan buronan-nya Daisy Domergue (Leigh), berpacu menuju kota Red Rock di mana Ruth, yang di daerah ini dikenal sebagai "The Hangman," akan membawa Domergue ke pengadilan.



Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan dua orang asing, Mayor Marquis Warren (Jackson), seorang mantan tentara union berkulit hitam yang berubah haluan menjadi pemburu hadiah tersohor, dan Chris Mannix (Goggins), seorang pemberontak dari selatan yang mengaku sebagai Sheriff baru di kota ini.



Perjalanan mereka dihadang badai salju, Ruth, Domergue, Warren dan Mannix berlindung di Minnie, sebuah toko pakaian laki-laki (haberdashery), yang juga berfungsi sebagai tempat persinggahan kereta pos saat melewati gunung.



Ketika mereka tiba di Minnie, bukan sang pemilik yang menyambut, melainkan empat wajah asing. Bob (Bichir), yang menjaga Minnie sementara si empunya toko pergi mengunjungi ibunya, duduk dekat Oswaldo Mobray (Roth), algojo tukang gantung di Red Rock, penggembala sapi Joe Gage (Madsen), dan Jenderal Konfederasi Sanford Smithers (Dern).



Saat badai mulai mengamuk di tempat persinggahan itu, ke delapan pengembara itu menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan sampai ke Red Rock, tempat tujuan mereka...(Slash Film)













(AWP)