Antisipasi The Fed, Indonesia Perlu Turunkan CAD

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana bank sentral Amerika Serikat yakni The Fed bakal menaikkan tingkat suku bunganya membuat perekonomian Indonesia terus mengalami teakanan disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.



Plt Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan‎ mengatakan, cara yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi pelemahan tersebut adalah dengan menurunkan Current Account Deficit (CAD).

"Pemerintah perlu melakukan koreksi, menurunkan CAD sehingga sewaktu AS naikkan Fed Fund Rate Indonesia bisa lebih siap,"ujarnya, di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).



Dirinya menambahkan, pasar AS memang dinilai lebih menarik bagi investor dibanding negara-negara lainnya. Sebab itu, banyak dana-dana investor yang akan ditarik dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia untuk disimpan di AS.



"Secara relatif lebih menarik suku bunga naik, ditambah ada prospek di semester II-2015. Fed Fund rate akan naik 50 bps dari 0,25 persen ke 0,75 persen," pungkas dia.





(ABD)