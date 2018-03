Mana yang Lebih Dulu Dipakai, Make Up atau Lensa Kontak?

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski banyak manfaatnya, lensa kontak menjadi aksesori yang cukup rentan menginfeksi mata. Itulah mengapa, perempuan harus hati-hati ketika memakainya.



Berdasarkan penjelasan pakar lensa kontak Se-Asia Tenggara, Cheni Lee, tangan harus benar-benar bersih ketika Anda akan memakai lensa kontak.

"Biasakan cuci tangan dulu, atau pakai antiseptic untuk membunuh mikroba di tangan," saran dia.



Bagi Anda yang suka memakai make up, Cheni menyarankan untuk memakai lensa kontak terlebih dulu sebelum merias wajah. Hal itu bertujuan agar tidak ada serbuk make up yang menempel di lensa.



"Begitupun ketika Anda akan melepas lensa kontak, yang harus didahulukan adalah melepas lensanya dahulu, baru menghapus make up," imbuhnya.



Agar aman di mata, Cheni mengimbau pemakaian lensa kontak harian tak lebih dari delapan jam. "Terlalu lama pakai lensa kontak bisa menyebabkan mata kering atau malah berair, serta merah karena iritasi," pungkasnya.





(LOV)