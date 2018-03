Christian Benteke Raih Player of the Month

Metrotvnews.com, Birmingham: Bomber Aston Villa Christian Benteke terpilih sebagai player of the month atau pemain terbaik Liga Primer Inggris bulan April. Penghargaan tersebut diraih Benteke usai menunjukkan performa apik selama bulan lalu.



Bomber asal Belgia ini mencetak lima gol dalam empat laga untuk membantu The Villans keluar dari zona degradasi. Benteke berhasil menyarangkan hattrick ke gawang Queens Park Rangers pada 7 April lalu. Dua gol lainnya ia buat kala Villa bertemu Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Saat ini, Benteke tengah dikaitkan dengan jawara Liga Primer musim ini yaitu Chelsea. Kabarnya, Jose Mourinho tertarik mendatangkan bomber 24 tahun ini di musim panas nanti.



Benteke pun berhasil menjadi pemain Villa pertama yang memenangkan kembali penghargaan ini. Sebelumnya, Ashley Young pernah mendapatkan gelar ini pada Desember 2008 lalu.



Selain Benteke, pelatih Leicester City Nigel Pearson pun menerima penghargaan sebagai pelatih terbaik bulan April. Pearson pun mampu membawa timnya merangkak dari zona merah setelah sempat menjadi juru kunci. (Goal)





(RIZ)