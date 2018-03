Menko Sofyan Sambut Positif Jika RI Join OPEC Lagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengaku belum mendapat kabar dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait keinginan bergabungnya Indonesia sebagai peninjau di Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak Bumi (OPEC).



"Pak Sudirman belum diskusi sama saya," kata Sofyan di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Meski demikian, Sofyan menanggapi keinginan tersebut sebagai sesuatu yang positif. Menurut dia, sah-sah saja jika nantinya Indonesia kembali bergabung, meski dalam waktu awal hanya sebagai peninjau.



"Barangkali betul kalau kita duduk dalam forum OPEC, kita bisa memberikan pandangan walaupun kita tidak memproduksi minyak. Itu make sense juga," ujar dia.



Namun, dia mengakui, Indonesia memang bukan negara pengekspor minyak karena lndonesia lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor.



Sebelumnya, Menteri ESDM, Sudirman Said mengisyaratkan dan mempertimbangkan bergabungnya kembali Indonesia dalam Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC) tahun ini.



Sudirman mengatakan Indonesia nantinya akan belajar dengan negara-negara anggota OPEC dalam mekanisme pengadaan minyak. Pasalnya saat ini, pembeli dan penjual minyak di Indonesia memiliki gap yang cukup jauh sehingga tidak ada keuntungan yang didapat.



"Nanti akan jadi one of the biggest buyer. Kalau kita sebagai pembeli jauh-jauh dari penjual kita tidak akan bisa ambil benefit. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka, kalau ada event kita ikuti, berdiskusi dengan mereka mengenai arah pasar, maka jika makin dekat dengan market makin baik," tutur dia.



Kemudian, dia memberi contoh, India membeli minyak dari Iran dengan cara tukar barang. "Kemarin, saya belajar dari India yang membeli minyak dari Iran dengan cara tukar barang," pungkasnya.





(WID)