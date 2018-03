Indofood CBP Sukses Makmur Tebar Dividen Rp1,26 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) bakal menebar untung bagi hasil atau dividen tahun buku 2014 kepada pemegang saham sebesar Rp1,26 triliun, atau setara 50 persen dari perolehan laba bersih perseroan sebesar Rp2,53 triliun di akhir 2014.



"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan menyetujui untuk bagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp1,26 triliun, atau setara Rp222 per saham," ujar Presiden Direktur ICBP Sukses Makmur Anthoni Salim, ditemui usai RUPS Tahunan perseroan, di Gedung Indofood Tower, Jakarta, Jumat (8/5/2015).



Dia menjelaskan, sisa laba bersih perseroan bakal ditahan guna dijadikan modal dalam mengembangkan bisnis perseroan untuk di tahun depan. Untuk pembagian dividen, sambung dia, perseroan akan memberikan dividen kepada pemegang saham pada 9 Juni 2015. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



"Kami akan bayarkan dividen pada 9 Juni 2015. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan OJK," ungkap dia.



Seperti diberitakan sebelumnya, Indofood CBP Sukses Makmur membukukan laba bersih sebesar Rp2,6 triliun sepanjang 2014. Angka tersebut tumbuh 17,03 persen dari posisi sebesar Rp2,2 triliun di 2013.



Sementara itu, laba per saham perseroan pun mengalami peningkatan jadi Rp447 per saham di akhir tahun lalu, dari posisi sebesar Rp382 per saham di akhir 2013. Laba yang meningkat ini menjadikan penjualan bersih perseroan mengalami pertumbuhan 19,6 persen menjadi Rp30,02 triliun di 2014, dari posisi sebesar Rp25,09 triliun di akhir 2013.



Laba usaha perseroan menjadi Rp3,12 triliun, atau naik dari posisi sebesar Rp2,77 triliun di akhir 2013. Laba sebelum pajak perseroan menjadi Rp3,38 triliun di akhir 2014, dari posisi sebesar Rp2,96 triliun.



Sedangkan laba tahun berjalan mengalami peningkatan menjadi Rp2,53 triliun di akhir 2014, dari posisi sebesar Rp2,23 triliun di akhir 2013. Laba kotor perseroan menjadi Rp8,05 triliun, atau naik dari posisi sebesar Rp6,42 triliun di 2013.



Sementara itu, beban pokok penjualan perseroan tumbuh menjadi Rp21,96 triliun di tahun lalu, dari posisi sebesar Rp18,66 triliun di akhir 2013. Sementara itu, total liabilitas perseroan menjadi sebesar Rp9,87 triliun di 2014, dari posisi sebesara Rp8 triliun. Total ekuitas perseroan menjadi sebesar Rp15,03 triliun di akhir tahun lalu, dari posisi sebesar Rp13,25 triliun di 2013.



Adapun total aset perseroan menjadi sebesar Rp24,91 triliun di akhir 2014, atau tumbuh dari posisi aset sebesar Rp21,26 triliun di akhir 2013.

(ABD)