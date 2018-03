Data Pekerja AS Tumbuh, Wall Street Dibuka Naik Tajam

Metrotvnews.com, New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) naik tajam pada pembukaan perdagangan Jumat waktu setempat setelah data menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS rebound.



Selain itu, tingkat pengangguran bulan lalu dilaporkan turun, ini merupakan tanda-tanda kenaikan perekonomian AS yang bisa menjaga Federal Reserve di jalur untuk menaikkan suku bunga tahun ini.

Data nonfarm payrolls meningkat menjadi 223.000 pada April, tepat di bawah perkiraan ekonomi sebesar 224.000. Tingkat pengangguran turun dari 5,5 persen menjadi 5,4 persen, level terendah sejak Mei 2008, meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah orang yang memasuki pasar tenaga kerja.



Reuters melansir, Jumat, 8 Mei, indeks rata-rata industri Dow Jones naik 219,01 poin atau 1,22 persen, ke 18.143.07. Sementara itu indeks S & P 500 naik 21,39 poin atau 1,02 persen menjadi 2.109,39 dan Nasdaq Composite bertambah 49,48 poin atau satu persen ke 4.995,02.



Semua 30 komponen di indeks Dow Jones tercatat lebih tinggi, sementara semua 10 besar S & P 500 meraup keuntungan yang kuat, di mana sektor utilitas dan kesehatan naik 1,3 persen.



Indeks benchmark S & P 500 menunjukkan level tertingginya dalam pekan ke 52, sementara indeks Nasdaq menunjukkan 37 kali cetak level tertinggi baru dan terendah baru sebanyak 14 kali.





(AHL)