Wall Street Kompak, Dow Jones Melejit 267 Poin

Metrotvnews.com, New York: Indeks saham AS berakhir lebih dari satu persen lebih tinggi setelah data pekerjaan yang kuat menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS telah mengambil momentum.



Walaupun tidak cukup untuk meningkatkan kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga lebih awal dari perkiraan oleh Federal Reserve. Demikian seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (9/5/2015).

Adapun indeks Dow Jones Industrial Average naik 267,05 poin atau 1,49 persen menjadi 18.191,11. Indeks S & P 500 naik 28,10 poin atau 1,35 persen ke 2.116,10, serta Nasdaq Composite bertambah 58 poin atau 1,17 persen ke 5.003,55.



Pertumbuhan pekerjaan AS rebound bulan lalu dan tingkat pengangguran turun mendekati tujuh tahun level terendahnya. Ini menunjukkan kekuatan yang mendasari dalam perekonomian pada awal kuartal kedua setelah sempat terpukul di kuartal pertama.



Nonfarm payrolls pada April meningkat sebesar 223.000, tepat di bawah ekspektasi. Sementara tingkat pengangguran turun meskipun lebih banyak orang memasuki pasar kerja. Capping off selama perdagangan seminggu ini terpantau berombak karena melihat investor resah tentang valuasi dan semakin terfokus pada suku bunga. Terakhir kali ketiga indeks ini naik lebih dari satu persen pada 1 Mei.



Pekan ini Dow Jones naik 0,9 persen, S & P 500 naik 0,4 persen, dan Nasdaq turun 0,04 persen. Sekitar 6,6 miliar lembar saham berpindah tangan di bursa AS, di bawah rata-rata harian selama lima sesi terakhir sebesar 6,8 miliar lembar saham, demikian menurut data BATS Global Markets.





(AHL)