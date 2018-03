Di Jambi, Harga CPO Naik Rp98/Kg

Metrotvnews.com, Jambi: Harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Provinsi Jambi untuk periode 8 Mei sampai 14 Mei 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp98 per kilogram (kg) atau menjadi Rp7.009 per kg dari sebelumnya Rp6.911 per kg.



"Kenaikan harga CPO diikuti juga dengan inti sawit dan Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada periode ini," kata Pejabat Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Putri Rainun, di Jambi, Sabtu (9/5/2015).

Harga CPO, TBS dan inti sawit tersebut ditetapkan oleh tim perumus yang dihadiri pihak pengusaha sawit, koperasi maupun kelompok tani sawit setempat. Sedangkan untuk harga TBS kelapa sawit usia tanam tiga tahun ke atas pada sepekan ini mengalami kenaikkan Rp18 per kg, dari Rp1.222 menjadi Rp1.240 per kg.



Sementara itu, untuk harga inti sawit mengalami kenaikkan sebesar Rp69 per kilogram, dari Rp4.713 per kg menjadi Rp4.782 per kg, dengan Indeks K yang dipakai adalah 88,68 persen. Berikut harga lengkap TBS untuk usia tanaman tiga tahun Rp1.240 per kg, usia tanam empat tahun Rp1.320 per kg. Usia tanam lima tahun Rp1.381 per kg, dan enam tahun Rp1.439 per kg.



Kemudian harga TBS sawit usia tanaman tujuh tahun Rp1.475 per kg, delapan tahun Rp1.506 per kg, dan sembilan tahun Rp1.536 per kg. Sedangkan untuk usia tanaman sepuluh hingga 20 tahun, harganya mencapai Rp1.583 per kg, usia tanam 21-24 tahun Rp1.535 per kg, dan di atas 25 tahun Rp1.653 per kg.





(ABD)