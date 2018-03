Peringatan Satu Tahun Datsun Apresiasi untuk Para Risers

Sejumlah pekerjaan rumah menanti Masato Nakamura sebagai Head of Datsun Indonesia.

Tokoh Otomotif

Selasa, 13 Jun 2017 12:35

Indrie Hadiwidjaja per 3 Juli 2017 akan menjabat sebagai Head of Marketing Datsun, dan posisinya sebagai Head of Datsun Indon…