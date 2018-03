AS Perkuat Keamanan di Pangkalan Militer

Metrotvnews.com, Washington: Militer Amerika Serikat (AS) memperketat pengamanan di pangkalan-pangkalan mereka di dalam negeri. Langkah itu diambil setelah FBI menyatakan kekhawatirannya bahwa militan dapat menyasar tentara maupun polisi AS.



Komando Utara AS mengatakan langkah tersebut didorong oleh peristiwa akhir-akhir ini tapi menekankan bahwa perubahan ini tidak terkait dengan ancaman yang spesifik ataupun kredibel. Komando ini juga mengatakan seperti halnya FBI, mereka juga khawatir dengan potensi ancaman ektremis dari dalam negeri.

Direktur FBI James Comey mengatakan, kemungkinan adanya ribuan pengikut Islamic State (ISIS) di Amerika Serikat (AS).



"Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang di Amerika menerima tawaran rekrutmen dari kelompok teroris ataupun perintah untuk menyerang AS," ujar Comey, seperti dikutip VOA Indonesia, Sabtu (9/5/2015).



"Kami khawatir, tentunya, bahwa ISIS berfokus pada tentara ataupun penegak hukum," katanya.



Minggu 3 Mei 2015 lalu, dua pria bersenjata menyerang sebuah gedung di Garland, Texas, di mana sebuah kontes kartun Nabi Muhammad sedang berlangsung.



Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Tapi pejabat AS mengatakan tidak ada bukti yang cukup untuk mengetahui apakah ISIS benar-benar berada di balik serangan tersebut.



"Kasus ini masih di bawah penyelidikan FBI dan anggota-anggota komunitas intelijen lainnya untuk menentukan hubungan atau afiliasi kedua individu dengan ISIL atau organisasi teroris lainnya di dunia," ujar juru bicara Gedung Putih Josh Earnest.



Polisi telah mengidentifikasi penyerang sebagai Elton Simpson dan Nadir Soofi, yang tinggal bersama di sebuah apartemen di Phoenix, negara bagian Arizona. Kedua pria tersebut melepaskan tembakan ke arah gedung konferensi, melukai seorang petugas keamanan, sebelum ditembak hingga tewas oleh polisi Garland.







(FJR)