In The Tall Grass Karya Stephen King dan Joe Hill akan Difilmkan

Sutradara Vincenzo Natali, yang terkenal lewat film thriller fiksi ilmiah garapannya, Cube, mengumumkan kepada Screen Daily bahwa dia telah mengadaptasi novel horor In The Tall Grass untuk diangkat ke layar lebar.



Novel hasil kolaborasi 'paling menakutkan' antara ayah dan anak, Stephen King dan Joe Hill, ini telah selesai dibuat skenario-nya. Natali mengatakan, bahwa versi film In The Tall Grass lebih berlipat ganda lagi keseramannya dari novelnya.

Cerita dalam novel In The Tall Grass berawal saat dua orang kakak beradik berhenti sejenak dari perjalanan mereka di sebuah padang yang ditumbuhi semak rerumputan yang tinggi. Lamat-lamat terdengar oleh mereka teriakan seorang anak kecil yang meminta bantuan dari balik rerumputan dan tanpa pikir panjang mereka segera memasuki padang ilalang tersebut.



Begitu mereka masuk, waktu dan ruang mulai berubah di sekitar mereka dan keanehan-keanehan mulai merayap di sekeliling mereka, mereka harus mencoba untuk menemukan jalan keluar dari kedalaman semak belukar padang rumput yang tinggi.



Memang pas bila Natali yang menggarap proyek ini, sebab film arahannya yang terdahulu, Cube memiliki latar yang sangat mirip. Cube adalah film sci-fi thriller klasik tentang orang-orang yang terjebak dalam labirin kematian futuristik yang selalu bergeser dan berubah di sekitar mereka.



Jika Natali dapat menggabungkan atmosfer film Cube yang natural dengan novel In The Tall Grass yang sarat dengan hal-hal yang menakutkan, film ini akan menjadi sebuah film yang tidak boleh dilewatkan. (themarysue)





(AWP)