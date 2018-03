Sam Smith Belajar Makanan Sehat dari Beyonce

Metrotvnews.com, Los Angeles: Meskipun telah menjadi istri seorang penyanyi hip hop terkenal, Jay Z, dan memiliki seorang anak berusia 3 tahun, Beyonce mengaku dirinya tak jago memasak.



Beyonce sangat menggemari makan terutama makanan kesukaannya, namun ia jarang menghabiskan waktu di dapur untuk sekadar membuat makanan untuk keluarga.

Beyonce mengatakan kepada surat kabar New York Times (9/5/2015), "Saya tidak jago memasak, tapi saya mempunyai tester lidah yang benar-benar baik."



Ia juga mendukung menerapkan pola makan nabati yang ia buat untuk membantu wanita yang sedang melakukan program diet.



Beyonce menjelaskan, " Semenjak dirinya tak mengkonsumsi karbohidrat, dia lebih memiliki banyak energy, bahkan mendapatkan tidur yang lebih baik,” ungkapnya.



"Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu mencintai diri sendiri, yang berarti merawat diri kita sendiri lebih baik dengan nutrisi yang baik dan membuat pilihan makanan sehat," tambahnya.



Sementara itu, Sam Smith mengungkapkan baru-baru ini dirinya mencoba dekat berteman dengan Beyonce untuk mendapatkan berat badan yang ideal.



Penyanyi Lay Me Down mengaku meminta Beyonce memberikan tips tentang cara makan lebih sehat untuk kesehariannya.



"Saya telah berbincang-bincang dengan Beyonce tentang makanan yang benar," kata Smith.





(AWP)