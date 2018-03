Besok, Novel Bakal Ajukan Praperadilan Kedua

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa Hukum Novel Baswedan, Muji Kartika Rahayu menyatakan Senin besok (11/5/2015) pihaknya akan mengajukan kembali praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



"Besok kita akan daftarkan praperadilan kedua ke PN Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB," kata Muji dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2015).

Praperadilan kedua ini diajukan terkait penggeledahan yang dilakukan pada 1 Mei lalu oleh tim penyidik Bareskrim Polri yang membawa dan menyita barang-barang pribadi milik Novel. Muji menilai, penyitaan barang itu tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diselidiki.



"Pada 7 Mei barang-barang yang disita dikembalikan. Pengembalian itu menunjukkan bahwa tim Bareskrim Polri melawan hukum," kata Muji.



Meski sudah dikembalikan, Muji melihat, hal itu tak menghilangkan proses pelanggaran hukum. "Kita tak tahu apakah itu dikloning atau enggak. Maka perkara ini akan kita praperadilan kan," pungkasnya.



Seminggu lalu, melalui pengacaranya Bahrain, penyidik KPK Novel Baswedan mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan dilayangkan pada Senin (4/5/2015).



"Permohonan praperadilan terkait penangkapan dan penyitaan (aset barang pribadi Novel)," kata Bahrain.



Seperti diketahui, Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu. Kasus itu sempat ditunda pada 2012 atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Namun, kasus ini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.







