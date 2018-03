Chelsea - Liverpool Berbagi Angka

Metrotvnews.com, London: Chelsea gagal meraih angka penuh saat meladeni Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2014 -- 2015 pekan ke-36. Kedua tim hanya bermain imbang 1-1.



Dengan hasil ini, Liverpool tetap bertengger di posisi kelima dengan raihan 62 poin. Peluang untuk tampil di Liga Champions pun semakin menipis.

Bertanding di Stadion Stamford Bridge, Minggu 10 Mei, Chelsea sempat mendominasi pertandingan. Tetapi, di akhir-akhir babak pertama, Chelsea kehilangan konsentrasi dan kecolongan gol.



Memulai pertandingan, kedua tim tampil terbuka. Tuan rumah Chelsea pun tidak segan langsung menyerang jantung pertahanan Liverpool. Dan benar saja, di menit kelima, Chelsea sudah mendapatkan gol dari John Terry.



Berawal dari sepak pojok yang dilakukan oleh Cesc Fabregas, Terry yang memiliki lompatan yang tinggi berhasil menang duel dengan bek Liverpool. Alhasil, bola langsung meluncur deras ke gawang Liverpool. Chelsea memimpin 1-0.



Tertinggal, Liverpool coba membalas, namun masih belum memecah kebuntuan. Jelang pertandingan babak pertama berakhir, Liverpool akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Adalah Steven Gerrard yang mampu menyamakan kedudukan di menit 44.



Memanfaatkan umpan Jordan Henderson, Gerrard yang mampu mencari posisi dengan baik akhirnya membobol gawang Thibaut Courtois melalui sundulan. Sampai turun minum, skor 1-1 tetap bertahan.



Babak kedua, Liverpool langsung tampil menekan. Menit 48, Coutinho nyaris menambah gol buat The Reds. Sayang, sepakan kerasnya masih menyamping dari mistar gawang.



Kedua tim juga tidak menurunkan tempo permainan. Beberapa kali peluang tercipta, tetapi kedua tim tidak bisa mengonversikan peluang menjadi gol.



Di penghujung pertandingan, Emre Can nyaris menambah pundi-pundi gol Liverpool. Sayang, sepakannya masih belum menemui sasaran yang tepat. Sampai pertandingan berakhir, skor 1-1 tetap bertahan.



Susunan Pemain:

Chelsea: Courtois - Terry - Luis - Ivanovic - Zouma/Cahill (35') - Fabregas - Obi Mikel - Willian - Hazard - Remy/Cuadrado (84') - Loftus Cheeck/ Matic (60')



Liverpool: Mignolet - Johnson - Skrtel - Lovren - Gerrard/ Leiva (79') - Lallana/Ibe (71') - Henderson - Coutinho - Can - Sterling - Lambert/ Sinclair (68')





