Kemunculan Perdana One Direction di Acara Award Tanpa Zayn Malik

Metrotvnews.com, London: One Direction dipastikan akan tampil di ajang Billboard Music Awards 2015. Penampilan mereka ini akan menjadi yang pertama tanpa Zayn Malik.



Boyband asal Inggris itu didaulat menjadi pengisi acara pada ajang yang akan dihelat di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, 17 Mei.

Billboard Music Awards 2015 akan disiarkan langsung di saluran ABC.



USA! 1D are presenting an award at the @OfficialBBMAs on May 17. Who's going to tune in? #BBMAs