Honda Modification Contest, Comot 20 Pemenang di Bandung

Metrotvnews.com, Bandung: Perhelatan Honda Modification Contest (HMC) yang berlangsung di Cihampelas Walk, Bandung pada Sabtu-Minggu 9-10 April akhir pekan lalu, terlihat sangat spesial. Bukan hanya serbuan modifikator terbaik se-Jawa Barat, namun juga dari Jabodetabek.



Tentunya kompetisi ini membuat panitia penyelenggara sangat puas. Lantaran antusias besar peserta cukup kuat. Apalagi diganjar hadiah menarik yang bukan hanya menawarkan materi saja, tapi juga pengalaman yang tak ternilai harganya.

"Kami punya visi besar untuk kompetisi modifikasi HMC tahun ini. Tidak melulu berbicara soal menang atau tidaknya, dapat hadiah atau tidaknya, semuanya berbicara lebih dari semua itu. Industri kreatif dalam dunia otomotif ini adalah potensi besar yang bisa mendatangkan banyak manfaat. Makanya kami ingin peserta itu lebih kreatif," jelas Lulut Wahyudi, selaku Event Organizer HMC.



Keinginan untuk menghidupkan industri kreatif otomotif ini, dapat sambutan besar dari Yudi Gautama selaku Senior Manager Promotion PT Astra Honda Motor (AHM). Menurutnya, sudah saatnya mereka membangun industri kreatif dan melihat dari sisi lain yang bisa mereka kolaborasikan.



"Sebenarnya banyak hal yang bisa digarap dari industri kreatif otomotif satu ini, hanya saja mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Nah, kami akan mengawalinya dan membuat sesuatu yang berbeda," sambut Yudi yang hadir langsung di pelaksanaan event HMC Bandung.



Adapun kategori yang dilombakan di HMC tahun ini cukup beragam. Terdapat 132 peserta yang terdaftar, namun hanya 126 yang lolos kualifikasi untuk ikut sebagai peserta kompetisi modifikasi. Sementara yang lainnya hanya masuk kategori display only.



Beriktu daftar pemenang HMC Bandung:

Matic Racing Style:

1. Teguh C. Priyanto/Scoopy

2. Alkedri Yusuf/ Beat



Bebek & Sport Racing Style

1. Budi Suranto/ Blade

2. Dani Unyil/ Blade



Best Idea

1.Ridwansyah R./ Scoopy



Matic Stock – Bolt On

1. Andre Wiguna/ Vario

2. Anditiawan/ PCX 150

3. R. Ryan Febriana/ Beat



Scoopy Bolt On

1. Febby Hidayat

2. Arif A. Hakim

3. Yunior



Matic Advance

1. Andre Wiguna/ Vario

2. Gustivianto Dharmawan/ Beat

3. Syahful Hafiz/ PCX 150



Choppy Cub

1. Rudianto/ C70

2. Erin Rinto/ C70

3. Dito Ravida/ C800



FFA <2006

1. Asep Sunandar/ GL200

2. Rudianto/ CB100

3. Rudianto/ CB 100





(UDA)