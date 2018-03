Indonesia Incar Empat Poin Lawan Inggris

Metrotvnews.com, Dongguan: Tim Indonesia akan menghadapi laga perdananya melawan Tim Inggris di babak penyisihan Grup C Piala Sudirman 2015, Senin 11 Mei. Susunan pemain terbaik dipilih untuk menghadapi salah satu negara bulu tangkis kuat di Eropa tersebut.



“Pada prinsipnya semua tim yang turun di sini adalah yang terbaik, tinggal nanti bagaimana keperluan pemain yang diturunkan saja,” kata Manajer Tim Indonesia, Rexy Mainaky.



“Berbicara masalah peluang, untuk tunggal putra persentasenya 45%-55%, sisanya di tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran 55%-45%. Jadi kita bisa ambil empat poin dari Inggris,” tambah Rexy lagi.



Sementara itu, menjadi nomor yang tidak diunggulkan, Jonatan Christie mengaku senang karena bisa bermain lebih lepas. Ia pun mengaku sudah mempelajari pola permainan Rajiv di lapangan, melalui rekaman video pertandingan.



“Di atas kertas, lawan lebih diunggulkan dari saya. Ini jadi lebih bagus buat saya. Menjadi underdog seperti ini semoga saya malah bisa membuat kejutan. Apalagi target PBSI juga 4-1, tunggal putra tidak termasuk. Ini membuat saya lebih lepas dan saya merasa bisa menghadapi Rajiv, tinggal nanti kita lihat saja di lapangan. Saya sudah mempelajari permainan Rajiv, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Semoga apa yang saya pikirkan saat ini bisa keluar di pertandingan,” jelas Jonatan. (PBSI)



Berikut susunan pertandingan Indonesia vs Inggris:



Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Andrew Ellis/Peter Mills

Linda Wenifanetri vs Fontaine Mica Chapman

Jonatan Christie vs Rajiv Ouseph

Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari vs Heather Olver/Lauren Smith

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Chris Adcock/Gabrielle Adcock







(RIZ)