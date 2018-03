Rihanna & Drake Berpelukan di Klub Malam

Metrotvnews.com, New York: Rihanna dan mantan kekasihnya, Drake, berpelukan di tengah keramaian klub malam.



Keduanya menghadiri sebuah klub malam di New York City, Jumat, 8 Mei. Layaknya seorang teman yang lama tak berjumpa, keduanya tanpa canggung berpelukan.

Momen tersebut diabadikan oleh pengunjung klub malam pemilik akun @AffelJosh dan mengunggahnya melalui Twitter.



OMG!!!!! Rihanna X Drake together last night. What a blessing pic.twitter.com/23wXontFjS