LOOP KePo Challenge Dorong Remaja Jadi Kreator Konten Digital

Metrotvnews.com, Jakarta: Berlokasi di Loop Station Mahakam, pada hari ini, Senin (11/05/2015), Telkomsel secara resmi mengumumkan bahwa LOOP akan kembali mengadakan acara LOOP KePo (Kreatif Project). Dalam acara ini, LOOP akan mengunjungi sekolah-sekolah dan tempat berkumpul anak muda di 20 kota di Indonesia.



20 kota tersebut adalah Bogor, Palembang, Palu, Lampung, Cirebon, Tangerang, Pekanbaru, Jayapura, Banjarmasin, Padang, Jakarta, Samarinda, Jogjakarta, Malang, Semarang, Solo, Medan, Bandung, Surabaya dan Makassar.

Dalam acara kunjungan ini, LOOP akan mengundang beberapa pembicara untuk mendorong dan mengajarkan remaja yang berumur 12 - 19 tahun untuk membuat konten digital.



Konten tersebut dapat berupa video, musik ataupun tulisan. Telkomsel menjadikan Raditya Dika dan Sascha Stevenson sebagai pelatih - yang disebut Mentor - dalam kategori pembuatan konten video. Sementara Mentor dalam kategori conten writing adalah Pandji Pragiwaksono dan Arif Muhammad (Poconggg). Untuk kategori musik, yang merupakan kategori baru, Telkomsel mengajak RAN dan GAC untuk menjadi Mentor.



"Dengan LOOP KePo, kami harap anak-anak muda dapat menjadi kreator konten digital dan tidak hanya sekedar menjadi konsumen," kata Nirwan Leswana, Vice President Marketing Communications Telkomsel.



Selain pelatihan, LOOP KePo juga mengadakan sebuah kompetisi berjudul Kepo Challenge. Kompetisi ini akan dimulai pada tanggal 17 Mei nanti dan berakhir pada tanggal 29 November. Pemenang akan diumumkan pada bulan Desember. Tahun ini, kompetisi ini mengangkat tema "The Story of Our (Youth) Life".



Baik untuk konten yang berupa musik dan video, durasi waktu video yang dapat dimasukkan oleh peserta dibatasi hingga 3 menit saja. Sementara untuk tulisan, panjang maksimal tulisan yang dibuat adalah 500 kata. Dalam kategori musik, salah satu hal yang diperhatikan adalah bagaimana lagu tersebut dapat menyampaikan emosi dan ide milik sang pembuat.



Sementara dalam kategori video, diharapkan para peserta dapat membuat video yang dapat menangkap ekspresi dan emosi dari kehidupan sehari-hari sang peserta. Dalam kategori content writing, para peserta diharapkan dapat menyampaikan sebuah cerita dengan cara yang menarik. Untuk kategori ini, para peserta juga dapat mengikutsertakan foto.



Peserta yang berhasil memenangkan kompetisi ini akan mendapatkan iPhone atau MacBook Air. Tidak hanya itu, mereka juga akan diberi kesempatan untuk belajar pada para Mentor. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati menjelaskan bahwa setelah menang, para pemenang akan dapat belajar pada para Mentor selama kurang lebih satu bulan.



"Pemenang kategori cerita pendek akan dapat mengembangkan cerita mereka menjadi sebuah buku sementara pemenang kategor video dan musik akan dapat membuat video dan musik yang lebih baik lagi," kata Adita. Adita juga menjelaskan bahwa konten milik pemenang akan tetap menjadi milik para pemenang.





(ABE)