Spread Zero, Monex Investindo Jamin Transaksi Berjangka

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Monex Investindo Future (Monex) kembali meluncurkan Spread From Zero (0). Langkah ini merupakan pelopor dalam memberikan jaminan kemudahan transaksi berjangka secara online dengan pemberlakuan spread forex mulai dari nol.



Direktur Utama Monex Investindo Futures, Samuel Semarun menjelaskan, Monex sering menjadi pelopor dalam berbagai teroboson, khususnya di industri perdagangan berjangka. Hal ini memiliki tujuan dalam memberikan kualitas terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan slogan Your No 1 Financial Partner.

"Langkah ini menandai komitmen inovasi PT Monex Investindo Future di usianya yang memasuki 15 tahun, Spread From 0 diluncurkan untuk menciptakan pengalaman transaksi dengan spread atau selisih antara harga jual (bid) dan beli (ask) yang terbaik. Agar nasabah kami tidak akan lagi terbebani spread besar untuk bertransaksi di pasar berjangka," ucap Samuel, ketika ditemui dalam acara peluncuran Spread From Zero (0), di Menara Ravindo, Jakarta, Senin (11/5/2015).



Menurut Samuel, spread yang kecil memberikan keuntungan tersendiri bagi nasabah. Dengan melihat ilustrasi, rata-rata spread untuk produk EURUSD adalah 0,2 pip, emas sebesar USD0,20, dan minyak sebesar USD0,03.



Selain transaksi dengan spread yang sangat rendah hingga nol pip, sambung Samuel, Monex juga merilis jenis transaksi baru yang dinamakan Market Execution di mana nasabah mendapat jaminan tidak adanya requote harga.



"Hal ini membuat proses penempatan posisi lebih cepat dan efisiensi karena dapat dilakukan hanya dengan sekali klik, sesuai harga pasar saat itu. Nasabah pun berpeluang mendapatkan harga yang lebih baik," tegas dia.



Dia menambahkan, sebagai nilai tambah Market Execution, nasabah Monex juga berkesempatan untuk memanfaatkan fasilitas terbaru di platform trading Meta trader 4 (MT4), yaitu MT4 Signal Trading.



"Fitur yang disediakan oleh Metaquotes ini memungkinkan nasabah untuk melakukan copy trade dari puluhan ribu trader di seluruh dunia. Proses berlangganannya sangat mudah dan bisa dilakukan langsung pada platform MT4 Monex," tutupnya.





(AHL)