Berita Menarik di Dunia Sepak Bola Sepanjang Pekan Lalu

Metrotvnews.com, Jakarta: Laga Chelsea vs Liverpool menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian pencinta sepak bola di Indonesia pada pekan lalu. Bukan hanya karena laga ini menentukan nasib Liverpool bermain di Liga Champions musim depan. Fakta bahwa Steven Gerrard tampil untuk terakhir kali di Stamford Bridge dengan berseragam Liverpool menjadi bumbu lain yang membuat peristiwa ini menjadi hangat diperbincangkan.



Dari tanah air, pengumuman anggota tim Transisi bentukan Menteri pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi juga menjadi salah satu peristiwa seru sepanjang pekan lalu.

Masih banyak lagi berita-berita lain yang menyedot perhatian pencinta sepak bola selama pekan lalu. Beberapa ini di antaranya:



1. "Bayern Punya Senjata Pamungkas untuk Hadapi Barca"

Gelandang Bayern Muenchen Javi Martinez mengatakan bahwa skuatnya siap menghadapi permainan impresif Barcelona. Ia juga merasa tak gentar menghadapi El Barca lantaran ia merasa Bayern memiliki senjata ampuh untuk melumpuhkan tim besutan Luis Enrique. Berita selengkapnya di sini



2. Lebih dari 1.000 The Jakmania Sudah Membanjiri Depan Istana Negara

Lebih dari seribu suporter Persija Jakarta, The Jakmania sudah membanjiri depan Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Mei. Dalam aksi demo bertajuk “Selamatkan Sepak Bola Indonesia” itu, The Jakmania meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan problem di persepakbolaan Indonesia. Berita selengkapnya di sini



3. Menpora Siap Cari Operator Lain jika PT Liga Enggan Jalankan Kompetisi

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta kompetisi Liga Indonesia tetap dijalankan. PT Liga Indonesia, selaku operator kompetisi diimbau untuk menjalankan kembali roda kompetisi yang kini berganti nama menjadi QNB League pada 9 Mei 2015. Berita selengkapnya di sini



4. MU Resmi Dapatkan Memphis Depay

Manchester United dikabarkan sudah berhasil mendapat satu bidikannya jelang bursa transfer musim panas tahun ini dibuka. The Red Devils dilaporkan oleh media-media Inggris berhasil mendapatkan tanda tangan Memphis Depay dari PSV Eindhoven. Berita selengkapnya di sini



5. Ini Daftar 17 Nama Tim Transisi yang Diumumkan Menpora

Tim Transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah diumumkan. Menpora Imam Nahrawi sudah mengumumkan 17 nama yang akan mengambil alih hak dan kewenangan PSSI. Berita selengkapnya di sini



6. Ridwan Kamil Ditugaskan Buat Struktur Organisasi Sepak Bola

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku siap jika harus berhadapan dengan federasi sepak bola dunia atau FIFA mewakili Tim Transisi yang dibentuk oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) pada Jumat 8 Mei. Namun, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tidak akan mengajukan diri terlebih dahulu terkait hal itu. Ia memilih menunggu bola untuk diutus ke FIFA. Berita selengkapnya di sini



7.Chelsea - Liverpool Berbagi Angka

Chelsea gagal meraih angka penuh saat meladeni Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2014 -- 2015 pekan ke-36. Kedua tim hanya bermain imbang 1-1. Dengan hasil ini, Liverpool tetap bertengger di posisi kelima dengan raihan 62 poin. Peluang untuk tampil di Liga Champions pun semakin menipis. Berita selengkapnya di sini



8. Mourinho: Saya Bakal Kangen Gerrard

Pemandangan menarik terjadi saat Chelsea menjamu Liverpool, Minggu 10 Mei. Saat digantikan Lucas pada menit ke-79, Gerrard mendapat standing ovation dari suporter tuan rumah dan pelatih Chelsea Jose Mourinho. Berita selengkapnya di sini





(HIL)