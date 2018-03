Ini Gaun Terburuk di BAFTA Awards 2015

Metrotvnews.com, Jakarta: The British Academy Television Awards (BAFTA) adalah salah satu perhelatan terbesar di Inggris. Untuk tampil di acara tersebut, banyak selebritas Inggris khususnya yang sering tampil di layar kaca menyiapkan penampilan mewahnya.



Layaknya di perhelatan akbar lainnya, masih ada selebritas yang datang dengan gaun yang tak sedap dipandang dan masuk dalam kategori gaun terburuk BAFTA 2015.

Beberapa di antaranya adalah Jennifer Metcalfe, Rossie Fortescue, Donna Air, Anna Friel and Jessica Hynes. Jennifer, bintang serial Hollyoaks Later ini memilih gaun panjang one shoulder brokat hitam dengan belahan dada yang panjang dan potongan yang dihiasi kain tulle hitam di bagian lututnya. Selain itu, rambutnya yang panjang diikat namun terlihat seperti bangun tidur.



Rosie Fortescue tampil dengan gaun silver dengan motif jala-jala dan belahan dada hingga atas pusar. Potongan gaunnya di belakang sangat terbuka hingga di atas pinggul. Namun, rambutnya setidaknya lebih rapi dari Jennifer dengan kepangan ala pengantin.



Sementara, Donna Air memilih gaun sifon krem yang dihiasi kerlap kelip manik-manik di bagian depannya. Sayangnya, gaun ini terlihat sangat lusuh karena banyaknya lekukan-lekukan.





(Donna Air, Sophie Ellis Bextor, Rosie Fortescue/foto:dailymail.co.uk)



Dari depan, gaun putih Anna Friel sangat sederhana dan juga anggun. Namun, jika dilihat dari bagian belakang, ada sebuah kepingan dan rumbai-rumbai seperti ekor yang membuat gaunnya terlihat mengerikan.



Lain lagi dengan Sophie Ellis Bextor tampak chic dengan atasan hitam dan rok berwarna putih. Sayangnya, Sophie yang juga seorang penyanyi itu menggunakan bandana yang berhiaskan mainan seperti bola berlian besar dan itu menggagalkan kecantikan gaunnya pada acara tersebut.



Bintang serial drama Ordinary Lies, Michelle Keegan seakan-akan tak memiliki kesempatan untuk menyetrika gaun hijau pastelnya. Gaun yang dikenakan Michele sangat sederhana dengan tali silang di bagian belakang dan hiasan payet.







(LOV)