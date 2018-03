Julio Iglesias Dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan

Metrotvnews.com, Boston: Julio Iglesias menerima gelar kehormatan dari Berklee College of Music di Boston.



Perguruan tinggi musik itu menganugerahi Iglesias gelar doktor kehormatan bidang musik pada Sabtu, 9 Mei.



Sepanjang kariernya, Iglesias telah menghasilkan lebih dari 80 album. Dia menjadi salah satu dari 10 artis terlaris dunia. Karyanya terjual lebih dari 300 juta kopi.



Penyanyi berusia 71 tahun itu memecahkan dua rekor dunia Guinness. Pertama, pada 1983, album Iglesias dalam berbagai bahasa laris terjual dalam waktu singkat. Kedua, penyanyi Latin terlaris pada 2013.



Berklee College of Music juga menganugerahi gelar kehormatan yang sama kepada tiga tokoh lain dalam industri musik. Mereka adalah CEO Sony Music Entertainment Doug Morris, drummer Harvey Mason dan pemenang Grammy Award Dee Dee Bridgewater.



"Para penerima doktor kehormatan tahun ini dipilih berdasarkan prestasi dan pengaruh mereka dalam musik, dan kontribusi mereka terhadap budaya Amerika dan internasional," demikian pernyataan Berklee College of Music yang dinukil Aceshowbiz, Senin (11/5/2015),



Sebelum Iglesias, beberapa selebritas telah menerima penghargaan serupa yakni Duke Ellington, Aretha Franklin, Steven Tyler, Loretta Lynn, David Bowie, Willie Nelson, dan Placido Domingo.

(ROS)